JAKARTA - Gamer Fortnite dikejutkan pada Minggu atau 13 Oktober, ketika lubang hitam masif menghancurkan peta dalam permainan. Kejadian dalam game itu membuat gamer tidak bisa lagi memainkan permainan battle royale tersebut.

Munculnya lubang hitam tampaknya menandakan bahwa developer akan menghadirkan Fortnite Chapter Two. Dilansir Techradar, Fortnite China memberitahukan kepada gamer bahwa Fortnite Chapter Two akan dimulai pada 15 Oktober.

Gamer di China tampaknya dapat melakukan preload game Fortnite, dengan ukuran pemasangan 13GB untuk konsol dan ukuran pemasangan 14,9GB untuk PC.

The update is now available to download on PC - 14.9GB. #FortniteChapter2