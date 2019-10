Pemain juga bisa memancing. Tidak hanya akan menawarkan sedikit ketenangan pikiran, tetapi ikan yang ditangkap juga dapat memberikan bonus kesehatan dan perisai.

Mesin peningkatan ditemukan di bagian-bagian tertentu dari peta dan gamer bisa meningkatkan senjata mereka. Sebagai contoh, seorang pemain dapat membuat senjata hijau mereka manjadi senjata biru yang lebih kuat dan seterusnya.

Ada juga dinamika tim baru di Fortnite Chapter 2. Pemain kini dapat membawa rekan satu tim mereka yang telah jatuh, yang berarti kesehatan mereka telah berkurang menjadi nol dan merangkak di tanah sampai mereka dihidupkan kembali atau dihilangkan.

Namun, pemain yang sekarat juga dapat dijemput oleh tim lain. Seperti yang diharapkan, beberapa bersenang-senang meraih lawan yang jatuh dan melarikan diri bersama mereka.

New in Chapter 2: Upgrade Benches



Find upgrade benches and exchange resources to level up the rarity of your weapons #Fortnite pic.twitter.com/rPZKieu16r