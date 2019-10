JAKARTA - Acer menawarkan jajaran lengkap laptop tipis mulai dari seri Swift sampai dengan seri Aspire untuk laptop dan desktop all-in-one terbaru. Hadirnya generasi terbaru Swift 5, Swift 3, Aspire 5, Aspire C24 dan Aspire C22 memperkuat Acer di pasar perangkat laptop Tanah Air.

“Kami sangat bangga dengan hadirnya generasi terbaru yang lengkap mulai dari laptop tipis dengan design stylish di produk terbaru Swift 5, Swift 3 dan Aspire 5, juga desktop Aspire C24 dan Aspire C22, yang semuanya menawarkan peningkatan performa hingga 16% lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Desain tipis dan stylish tidak berarti kompromi terhadap performa,” kata Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia melalui keterangan resmi yang diterima Okezone.

Acer sebagai produsen perangkat laptop dan desktop mengadopsi Intel Core Gen ke-10 untuk menghadirkan performa.

“Prosesor Intel Core Gen ke-10 mendefinisikan kembali apa yang mungkin terjadi pada laptop modern dengan menghadirkan AI skala luas ke PC untuk pertama kalinya, arsitektur grafis baru untuk lompatan kinerja dengan grafis Iris Plus, dan terintegrasi dengan konektivitas terbaik di kelasnya dengan Wi-Fi 6 (Gig +) dan Thunderbolt 3,” kata Santhosh Viswanathan, Managing Director Intel Asia Pacific Japan Territory.

Untuk perangkat Swift 5, laptop 14 inci ini memiliki ketipisan 14,95 mm dengan berat 990 gram. Perangkat tersebut memiliki grafis discrete NVIDIA GeForce MX250 dan grafis terintegrasi Intel Iris Pro.

Sementara Swift 3, laptop ini memiliki layar IPS Full HD 14 inci dengan berat hanya 1,19 kg. Swift 3 memiliki performa tinggi dalam sasis tipis 15,95 mm dengan grafis terintegrasi Intel Iris Plus dan GPU NVIDIA GeForce MX250 diskrit opsional.

Acer juga menyediakan Aspire 5, salah satu laptop tertipis di kelasnya dengan ketipisan 17.9 mm dan bobot hanya 1,5 kg, cocok untuk mereka yang mengutamakan fungsi laptop dan desain premium.

Untuk Aspire C Series, desktop all in one diklaim hadir menyajikan detail lebih baik, warna lebih tajam, tampilan penuh gaya dan fitur-fitur yang dapat diandalkan baik oleh pelajar maupun seluruh keluarga.

Aspire C Series tersedia mulai dengan ukuran 24-inci untuk Aspire C24, dan 22-inci untuk Aspire C22, keduanya hadir dengan opsi layar Full HD IPS.