JAKARTA- Pendiri Sekaligus CEO Go-Jek, Nadiem Anwar Makarim trending topik dunia di Twitter. Hingga saat ini ada sekira 3,5 ribu tweet tentang dirinya. Pendiri Go-Jek tersebut dibahas oleh netizen setelah memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Senin (21/10/2019). Nadiem Makarim tiba di Istana Negara sekira pukul 10.17 WIB.

Tidak hanya itu, beberapa netizen juga mengomentari langkah Nadiem yang kabarnya akan mengisi kursi Pemerintahan. Nadiem memang mengakui jika dirinya diminta untuk menjadi Menteri pada Kabinet Kerja Jilid II. Sayangnya masih belum diketahui Kementerian mana yang akan ia pimpin.

“Saya bersedia, saya menerima. Mengenai posisi, spesifik nanti akan diumumkan pak presiden, karena itu hak prerogatif presiden,” kata Nadiem di Istana Negara.

Tidak hanya itu, Nadiem juga siap untuk keluar dari Go-Jek jika menjadi Menteri Kabinet Kerja Jilid II.

Masih berfikir apa tujuan nadiem makarim sebenernya sampe rela lepas gojek demi jadi mentri— is me (@ismiransya) October 21, 2019

Masih can't relate sama pemikiran orang2 pinter kaya Nadiem Makarim ninggalin gojek ke pemerintahan 🥺 like... what is thisss dude!— Rocknroll bby (@fadeela_d) October 21, 2019