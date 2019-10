JAKARTA - Nadiem Makarim bersedia menjadi Menteri Kabinet Kerja Jilid II. Nadiem juga telah mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Gojek.

Gojek telah menyiapkan pengganti Nadiem Makarim melalui keterangan resmi yang disampaikan Chief Corporate Affairs Gojek, Nila Marita.

"Ke depan, Gojek akan menghadirkan pemimpin baru. Andre Soelistyo, Presiden Gojek Grup dan Kevin Aluwi, co-founder Gojek akan berbagi tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan sebagai co-CEO, dengan fokus membawa perusahaan ke tahap selanjutnya," jelasnya.

Pihaknya mempunyai rencana yang matang ke depan dan menghormati proses yang sedang berlangsung. Perusahaan tidak memberikan komentar lebih jauh sebelum ada pemberitahuan resmi dari pihak Istana.

Berikut profil lengkap Nadiem Makarim yang dikutip Okezone dari berbagai sumber, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Pria yang lahir di Singapura pada 4 April 1984 itu diyakini akan menduduki kursi pemerintahan. Pria lulusan Brown University dan meraih gelar MBA di Harvard University ini ternyata pernah bersekolah di Jakarta dan Singapura saat duduk di bangku sekolah menengah.

Nadiem memulai kariernya di McKinsey & Company sebagai konsultan manajemen di Jakarta. Kemudian pada 2010 Nadiem menciptakan perusahaan decacorn yang dikenal dengan nama Gojek. Saat ini, Gojek telah berubah menjadi super app yang menyediakan lebih dari 20 layanan.

Pada 2016 Nadiem menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut.