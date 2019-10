JAKARTA - Nadiem Makarim menjadi perhatian karena datang ke Istana Negara pada Senin, 21 Oktober 2019 dan menyatakan bersedia menjadi menteri. Pria yang lahir di Singapura pada 4 April 1984 itu telah mundur dari kepemimpinannya di Gojek.

Rupapnya, media asing menyoroti Nadiem Makarim. Misalnya Reuters, memberitakan dengan judul 'Gojek CEO quits to join Indonesian cabinet, replacements named'.

Situs Techcrunch memberitakan dengan judul 'Gojek founder and CEO Nadiem Makarim resigns to join Indonesian cabinet; Soelistyo and Aluwi to be new co-CEOs'. Selain itu, CNBC.com memberitakan dengan judul 'Gojek names co-CEOs after founder Makarim leaves to join Indonesia’s new cabinet'.

Nadiem Makarim juga diberitakan di media asing lainnya seperti Deal Street Asia, South China Morning Post hingga New Straits Times.

Baca juga: Gantikan Nadiem Makarim, Ini Pemimpin Baru Gojek

Nadiem Makarim merupakan pendiri startup Go-Jek. Startup yang didirikannya sukses mencapai decacorn pertama di Indonesia. Seperti diketahui, decacorn merupakan istilah yang dicapai perusahaan rintisan atau startup dengan valuasi lebih dari USD10 miliar atau sekira Rp141 triliun. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada 4 April 1984. Pria lulusan Brown University dan meraih gelar MBA di Harvard University ini ternyata pernah bersekolah di Jakarta dan Singapura saat duduk di bangku sekolah menengah. Nadiem memulai kariernya di McKinsey & Company sebagai konsultan manajemen di Jakarta. Kemudian pada 2010 Nadiem menciptakan perusahaan decacorn yang dikenal dengan nama Gojek.