JAKARTA - Pada 2017 seorang analis, Goldman Sachs meramalkan bahwa Blizzard akan meluncurkan Diablo 4 dan Overwatch 2 di 2020. Ramalan tersebut tampaknya akan menjadi kenyataan.

Menurut cuitan Twitter streamer game, Metro mengungkapkan bahwa Blizzard akan mengumumkan dua permainan tersebut tahun ini di BlizzCon yang berarti ada peluang bagus untuk dirilis tahun depan.

Dilansir dari laman Ubergizmo, Rabu (23/10/2019) masih belum jelas apa perubahan yang akan dibawa pada game Overwatch 2. Blizzard kabarnya terus mengembangkan daftar Overwatch selama beberapa tahun terakhir.

Overwatch 2 is very much real and will be announced at Blizzcon after the short cinematic.