JAKARTA – MNC Vision dan MNC Play memberikan tiket gratis Movie Screening Maleficent: Mistress of Evil bersama Disney. Acara ini dihadiri oleh pelanggan platinum pada 19 Oktober 2019, di XXI Kota Kasablanka, Jakarta.

“Kali ini MNC Vision dan MNC Play bekerjasama dengan Disney untuk mengadakan Movie Screening Maleficent: Mistress of Evil, agar para pelanggan setia bisa menikmati hiburan akhir pekan dengan nonton bersama keluarga secara gratis. Movie screening ini juga kerap kali kami lakukan dengan saluran-saluran terbaik lainnya sebagai bentuk apresiasi MNC Vision dan MNC Play kepada para pelanggan khususnya pelanggan Platinum Club yang selalu setia menikmati layanan kami,” ujar Astrid Ramli, Marketing Communication Division Head MNC Vision & MNC Play.

Tiket gratis Movie Screening Maleficent: Mistress of Evil ini diberikan khusus kepada pelanggan kategori Platinum Club yang sudah setia berlangganan MNC Vision atau MNC Play di atas satu tahun dengan total tagihan minimal Rp250.000,- per bulan untuk MNC Vision atau Rp400.000,- per bulan untuk MNC Play.

MNC Vision dan MNC Play memiliki banyak penawaran spesial bagi pelanggan Platinum Club seperti, Platinum Best Deals, yaitu penawaran/diskon menarik dari berbagai merchant pilihan. Platinum Bonus, kejutan spesial di momen istimewa, mulai dari ulang tahun, anniversary, dan hari raya. Platinum Privilege, dengan berbagai kesempatan untuk memenangkan tiket gratis konser, film, special events dan upgrade perangkat (Movie Screening Maleficent: Mistress of Evil ini termasuk dalam Platinum Privilege). Serta Platinum Care, layanan khusus yang ditangani oleh para teknisi handal dan customer care representative pilihan.

Untuk mendapatkan tiket gratis Movie Screening Maleficent: Mistress of Evil, pelanggan mengikuti kuis yang ada pada website MNC Vision dan MNC Play. Kuis tersebut diadakan pada 8 – 16 Oktober 2019 dan diumumkan pada 18 Oktober 2019. Masing-masing pelanggan yang memenangkan kuis mendapat 4 tiket gratis untuk menonton Maleficent: Mistress of Evil.

