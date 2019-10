JAKARTA - PlayStation 5 (PS5) akan meluncur pada tahun depan, tepatnya pada hari libur 2020. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh CEO Jim Ryan. Sebelum konsol game ini meluncur, gamer perlahan mengetahui kemampuan PS5.

Dilansir T3, hardware yang diusung PS5 kabarnya akan dapat mengalahkan kompetitornya Xbox Scarlett.

PS5 will be “the world’s fastest console” according to a new Sony job ad.https://t.co/XNm74R0yBC pic.twitter.com/2CBeNdaEgX— Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) October 24, 2019