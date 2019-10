JAKARTA- Ryan Kaji masih berumur 8 tahun, tapi ia mampu menghasilkan uang hingga UDS22 juta atau Rp308 miliar dalam setahun. Ia merupakan YouTuber cilik dengan channel Ryan ToysReview. Menariknya penghasilan Ryan bahkan bisa mengalahkan YouTube lebih senior yakni PewDiePie, Jeffree Star, dan Gen-Z Paul.

Dilansir dari laman South China Morning Post, Minggu (27/10/2019) dalam channel-nya, Ryan melakukan review mainan dari unboxing hingga memainkannya. Channel YouTube Ryan dikelola oleh kedua orang tuanya Loann Kaji dan Shion Kaji. Ia merupakan bocah keturunan Jepang dan tinggal di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Pada 24 Oktober 2019, Ryan mengubah channel YouTube menjadi Ryan's World. Hingga saat ini channel tersebut telah diikuti oleh sekira 22,2 juta subscriber.

Dalam video yang diunggah Ryan, nama channel YouTube diubah karena sekarang ini dia tak hanya mereview mainan saja. Melainkan ada juga video tentang science, serta beberapa karakter yang akan mendukung channel Ryan's World yakni Combo Panda, Gus the Gummy Gator, Peck the Penguin, Moe the Monster, dan Alpha Lexa.

(ahl)