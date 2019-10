JAKARTA- Facebook telah mengumumkan fitur baru pada aplikasinya, Facebook News. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut pun membentuk kerjasama dengan perusahaan media.

"Ini pertama kalinya kami membentuk hubungan jangka panjang yang stabil, kemitraan, dengan banyak penerbit," kata CEO Facebook, CEO Mark Zuckerberg seperti dilansir dari laman NBC News, Minggu (27/10/2019).

Zuckerberg bahkan mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk menyuntikan dana hingga jutaan dolar kedalam bisnis berita. Facebook juga akan membayar beberapa media yang kerja dengannya, diantaranta Buzzfeed, Business Insider, NBC News, The Wall Street Journal, dan The New York Times.

Baca Juga: 85 Persen Populasi Manusia Bernapas Lewat Satu Lubang Hidup

Zuckerberg mengatakan bahwa inisiatif baru ini akan menampilkan berita utama terpilih dari gerai-gerai dengan paywalls bersama dengan berita gratis. Facebook News, katanya, telah dikembangkan selama beberapa tahun.

Zuckerberg mengatakan nantinya akan lebih banyak kemitraan berita global dan tautan lokal. Ia juga mengakan bahwa Facebook tengah mengerjakan "Today In," yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi lokal dari kelompok masyarakat hingga departemen kepolisian untuk memfasilitasi pertukaran informasi.

Facebook tidak akan hanya mengandalkan algoritma untuk menyajikan berita yang dipersonalisasi. Facebook juga memiliki panel kurator untuk memutuskan apa yang relevan.

Baca Juga: Xiaomi Segera Rilis Dua Ponsel Seri Mi Note?

Baca Juga: NASA Kirim Robot VIPER, Deteksi Kondisi Kutub Selatan Bulan



(ahl)