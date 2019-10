JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik para menteri di Kabinet Indonesia Maju pada Rabu atau 23 Oktober 2019. Salah satu yang menjadi sorotan ialah munculnya menteri muda, yakni Nadiem Makarim.

Dalam posting-an video oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi menyampaikan alasan mengapa memilih Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

"Kita diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi, yang namanya aplikasi sistem, yang bisa mempermudah, dan bisa membuat lompatan, membuat loncatan sehingga hal-hal yang dulu dirasa tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Oleh sebab itu, kenapa dipilih mas Nadiem makarim," kata Presiden Jokowi.

Nadiem Makarim diharapkan bisa mendorong lompatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan melakukan terobosan untuk merealisasikan apa yang diamanatkan oleh Presiden.

Baca juga: Robot Bisa Tembak Senjata Api, Parodi Bosstown Dynamics Bikin Ngeri

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, pentingnya penguasaan data, bagaimana mengelola data sehingga dapat memprediksi masa depan.

"Big data ini penting sekali. Kenapa tadi dipilih mas Nadiem Makariem, perlu memprediksi selera konsumen, perlu bagaimana memprediksi selera politik, perlu memprediksi bagaimana perilaku-perilaku anak-anak muda sekarang," tutur Presiden.

Dengan demikian, diperlukan sosok yang benar-benar mengerti terkait Internet of Things, Artificial intelligence (AI), Big Data dan lain-lain.

"Bukan tahu, tetapi mengerti bagaimana mengimplementasi inovasi-inovasi yang ada, berani keluar dari kotak, berani out of the box, berani tidak rutinitas, berani tidak monoton, sehingga akan memunculkan lompatan-lompatan besar yang itu saya melihat pengalaman dari yang muda-muda, bisa mendukung ke arah itu," jelasnya.