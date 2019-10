JAKARTA - WhatsApp menjadi aplikasi pesan instan yang digunakan banyak orang di seluruh dunia. Aplikasi tersebut bisa digunakan di platform mobile maupun di PC via WhatsApp Web.

Developer rupanya menyiapkan fitur baru untuk aplikasi populer tersebut. Berikut ini fitur baru yang akan meluncur di WhatsApp, seperti dikutip News18.

Self-Destructing Messages

Salah satu fitur yang akan dihadirkan ialah Self-Destructing Messages. Ini memungkinkan pesan terhapus secara otomatis dalam jangka waktu tertentu. Fitur ini tampaknya menarik karena pengguna bisa mengirimkan pesan sementara kemudian terhapus secara otomatis.

Hide Muted Status

WhatsApp dinantikan untuk merilis fitur yang memungkinkan pengguna melakukan mute status updates. Dengan fitur ini, pengguna bisa menyembunyikan status updates terhadap orang-orang yang berada dalam posisi mute di daftar kontak. Kabarnya, WhatsApp sudah mulai meluncurkan versi beta di Android dan segera bisa dilihat di versi WhatsApp lainnya.

New Group Privacy

Pada April tahun ini, WhatsApp telah meluncurkan fitur yang disebut Pengaturan Privasi Grup. Dengan bantuan fitur ini, pengguna dapat menghindari ditambahkan ke grup WhatsApp.

Kini, menurut sebuah laporan, fitur privasi grup baru akan menggantikan 'Nobody' dengan 'My contacts except'. Dengan perubahan ini, pengguna akan dapat memilih satu set kontak, yang tidak akan dapat menambahkan pengguna ke grup mana pun.

Splash Screen

Fitur baru akan memungkinkan pengguna untuk melihat logo WhatsApp setiap kali mereka membuka platform layanan pesan. Fitur Layar Splash tersedia untuk pengguna beta WhatsApp di Android dan iOS.

Dark Mode

Fungsi dari fitur yang satu ini tampaknya sudah diketahui oleh para pengguna perangkat mobile. Fitur dark mode memungkinkan tampilan WhatsApp menampilkan tema gelap. Perusahaan kabarnya tengah berusaha keras untuk mencegah bug sebelum dirilis untuk semua orang.