JAKARTA- Razer baru saja meluncurkan dua aksesoris baru untuk smartphone. Pertama adalah Junglecat yang merupakan pengontrol game yang juga bisa bekerja dengan komputer deskstop.

Dilansir dari laman GSM Arena, (31/10/2019) desain Junglecat sangat mirip dengan JoyCon pada Nintendo Switch. Adapun alat ini dapat digunakan dalam dua cara, yakni pengguna bisa melampiraknnya di sisi case smartphone yang disediakan dan kemudian pasang ponsel ke case.

Pengguna juga dapat memasang pengendali pada cengkeraman pengontrol dan menggunakan Junglecat dengan ponsel Android dan Windows PC. Berbeda dengan Joy-Con, pengguna tidak dapat menggunakan dua bagian di antara dua orang untuk pengalaman dua pemain.

Sayangnya, desain case terbatas pada Razer Phone 2 , Samsung Galaxy Note9 , dan Samsung Galaxy S10 Plus di AS. Serta Razer Phone 2, Huawei P30 Pro , dan Samsung Galaxy S10 Plus secara global.

Junglecat bekerja melalui Bluetooth dan Razer menjanjikan latensi yang sangat rendah. Perangkat memiliki empat tombol depan, dua tombol bahu dan satu tongkat analog di kedua sisi. Perangkat diklaim memiliki 100 jam masa pakai baterai.

Kontroler milik Razer ini juga dilengkapi dengan Aplikasi Gamepad Razer, yang menampilkan semua game yang diinstal. Razer Junglecat akan hadir dengan USD100 atau sekira RP1,4 jutaan.

