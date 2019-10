View this post on Instagram

#SahabatDikbud , Mendikbud Nadiem Makarim tidak memiliki akun media sosial, ya. Kalau ada akun atas nama Mendikbud Nadiem Makarim, berarti itu akun palsu. 😊🙏 . #CerdasBerliterasi #CerdasBerkarakter #CerdasBerbudaya #CerdasBerdigital #LiterasiDigital #mendikbud #NadiemMakarim