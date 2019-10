JAKARTA - GoPro, produsen action camera bekerjasama dengan Erajaya Group telah meluncurkan HERO8 Black, Mod, dan MAX terbaru di Indonesia.

“Sejak tiga tahun yang lalu Erajaya Group mengembangkan fokus bisnis baru untuk menargetkan pasar produk Internet of Things (IoT), salah satu merek global yang menjadi mitra bisnis adalah GoPro,” kata Djatmiko Wardoyo, Director of Marketing and Communication Erajaya Group melalui keterangan resminya.

Ia mengatakan, kehadiran GoPro HERO8 Black, Mod, dan MAX dinantikan oleh pelanggan di Indonesia, di antaranya adalah content creator Vlog, para petualang, pecinta hobi olahraga yang ekstrem dan bagi penyuka selfie atau sekedar mengabadikan momen sehari-hari.

HERO8 Black menghadirkan fitur stabilisasi video HyperSmooth 2.0 tingkat lanjut. Stabilisasi diklaim lebih sempurna dibandingkan HyperSmooth 1.0. HyperSmooth 2.0 dapat digunakan dengan semua resolusi dan laju bingkai, dilengkapi mode Boost baru, serta perataan horizon dalam aplikasi.

Ada juga TimeWarp 2.0 baru yang dilengkapi penyesuaian laju otomatis dan tap-control speed ramping. HERO8 Black menggunakan empat lensa digital untuk pemilihan bingkai tampilan dengan mudah, peningkatan audio dengan pengurangan derau angin yang disempurnakan, preset mode yang dapat disesuaikan, serta desain tanpa bingkai yang diklaim lebih ringan dengan sambungan dudukan lipat.

Baca juga: Facebook Dikritik, Twitter Larang Semua Iklan Politik

Sementara Mod, yakni The Media Mod, Display Mod dan Light Mod adalah aksesori modular yang menghiasi HERO8 Black dengan audio tingkat profesional, layar menghadap depan, dan pencahayaan yang disempurnakan. Bagi yang mencari kinerja tambahan, Mod memungkinkan pengguna untuk mengubah HERO8 Black menjadi mesin produksi. Untuk MAX, perangkat merupakan kamera GoPro lensa ganda. MAX mendukung sebagai kamera HERO lensa tunggal kedap air dengan stabilisasi maksimum, kamera 360 lensa ganda, atau kamera vlogging tingkat lanjut dengan layar hadap depan bawaan dan kemampuan audio mikrofon direksional. Kamera MAX memberikan stabilisasi video tingkat lanjut dengan Max HyperSmooth. MAX juga dilengkapi empat lensa digital, termasuk Max SuperView ultra-wide baru—bidang pandang terluas dari GoPro. “Sudah 15 tahun sejak peluncuran kamera GoPro yang pertama, dan sejak awal, kami ingin mendukung orang untuk berbagi hal-hal yang disukai, baik yang terdorong oleh adrenalin atau jiwa seni,” kata Pendiri dan CEO GoPro, Nick Woodman.