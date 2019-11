JAKARTA - Huawei tampaknya akan mendapatkan aplikasi Google beberapa pekan ke depan. Pemerintah AS memberikan sejumlah pengecualian kepada perusahaan AS yang ingin melakukan bisnis dengan Huawei, dikutip Slashgear.

Sebanyak 260 permintaan telah diajukan, meminta lisensi untuk melakukan perdagangan dengan pabrikan China, salah satunya diyakini Google. Jika dikabulkan, ini bisa berarti bahwa ponsel Huawei akan dapat mendukung aplikasi dan layanan Google Play lagi, setidaknya untuk jangka waktu singkat.

Seperti diketahui, Huawei telah dituduh sebagai bahaya bagi keamanan nasional AS, membuatnya mendapat tempat dalam daftar hitam yang melarang perusahaan AS untuk menjual produk apa pun kepada perusahaan.

Untuk pertimbangan ekonomi, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pemerintah bersedia memberikan beberapa pengecualian kepada perusahaan yang akan mengajukan izin untuk melakukan perdagangan dengan Huawei.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross optimis bahwa lisensi ini akan segera hadir saat AS dan China bersiap untuk menutup kesepakatan perdagangan "Fase Satu". Pejabat itu mengakui mereka menerima lebih banyak permintaan daripada yang mereka duga, mengisyaratkan ada banyak perusahaan AS yang benar-benar terpengaruh oleh daftar hitam itu.

Meskipun tidak disebutkan namanya, Google diyakini sebagai salah satunya. Apabila lisensi diberikan, pengguna ponsel Huawei mungkin akan dapat menggunakan kembali aplikasi Google.