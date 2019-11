JAKARTA- Samsung dikabarkan akan merilis ponsel terbarunya, Galaxy S11 tahun depan. Ponsel ini akan hadir dengan lensa 108 HM ISOCELL Bright HMX yang dikembangkan Samsung bersama Xiaomi. Tidak hanya itu lensa juga mendukung kamera zoom periskop hingga 5X.

Xiaomi juga dikabarkan akan mengusung kamera dengan lensa 108 MP. Meskipun demikian, lensa yang dipakai tidak sama dengan Galaxy S11.

Pasalnya Galaxy S11 akan hadir dengan sensor 108 MP yang lebih baru, bukan yang dijadwalkan hadir pada Xiaomi CC9 Pro atau Mi Note 10. Dilansir dari laman GSM Arena, Selasa (5/11/2019) hal tersebut diketahui dari postingan Twitter leaker @IceUniverse. Namun masih belum jelas perbedaan antar keduanya.

The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor.— Ice universe (@UniverseIce) 4 November 2019