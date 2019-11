JAKARTA - Setelah sukses mengadakan loyalty program ‘Eat PLAY Love’ dan ‘School Holiday’, MNC Vision dan MNC Play kembali memanjakan pelanggan setia dengan program terbaru bernama ‘Play and Explore Jakarta Museum’.

Loyalty program ‘Play and Explore Jakarta Museum’ ini memberikan kesempatan bagi pelanggan setia untuk mengikuti digital competition yang berhadiah tiket gratis untuk berkunjung dan menikmati keindahan ketiga art museum bersama keluarga dan kerabat, pada 12 dan 13 Oktober 2019.

“Kami ingin konsisten dalam mendekatkan sekaligus memanjakan para pelanggan setia, baik dari MNC Vision maupun MNC Play. Untuk itu, kami kembali mengadakan loyalty program untuk pelanggan Platinum Club yang kali ini bekerjasama dengan tiga art museum ternama di Jakarta. Tidak hanya memberikan tiket gratis untuk berkunjung ke art museum, para pelanggan juga mendapat fasilitas antar jemput Tiara Express untuk menuju ke lokasi art museum,” ujar Astrid Ramli, Marketing Communications Division Head MNC Vision & MNC Play.

‘Play and Explore Jakarta Museum’ ini diberikan khusus kepada pelanggan kategori Platinum Club yang sudah setia berlangganan MNC Vision atau MNC Play di atas 1 tahun dengan total tagihan minimal Rp250.000,- per bulan untuk MNC Vision atau Rp400.000,- per bulan untuk MNC Play.

Tidak hanya program ‘Play and Explore Jakarta Museum’, masih banyak penawaran spesial lainnya yang selalu diberikan MNC Vision dan MNC Play kepada pelanggan setia seperti, Platinum Best Deals, yaitu penawaran/diskon menarik dari berbagai merchant pilihan. Platinum Bonus, kejutan spesial di momen istimewa, mulai dari ulang tahun, anniversary, dan hari raya. Platinum Privilege, dengan berbagai kesempatan untuk memenangkan tiket gratis konser, film, special events dan upgrade perangkat (Progam ‘Play and Explore Jakarta Museum’ ini termasuk dalam Platinum Privilege) serta Platinum Care, layanan khusus yang ditangani oleh para teknisi handal dan customer care representative pilihan.

Untuk ikut serta dalam Program ‘Play and Explore Jakarta Museum’ ini, pelanggan harus mengikuti digital competition yang berlangsung hingga 8 Oktober 2019 lalu dengan mengunggah foto terbaik beserta caption menarik di akun Instagram dan tag akun Instagram @mncplayid. MNC Play pun telah memilih pemenang kompetisi, dan masing-masing pemenang berhak mendapatkan empat buah tiket masuk salah satu art museum yang telah dipilih oleh juri. “Senang sekali ya bisa menang dapat tiket gratis ke museum, karena kebetulan saya sekeluarga memang suka jalan-jalan ke museum. Dengan adanya program seperti ini kami jadi bisa tahu museum-museum terkini dan bisa langsung berkunjung juga. Harapan kami semoga MNC Play dapat terus menyelenggarakan program-program menarik seperti ini kedepannya,” tutur Nico, salah satu pelanggan yang memenangkan program ‘Play and Explore Jakarta Museum dan mendapatkan kesempatan bermain di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Dalam program ini, MNC Play bekerja sama dengan MotoMoto Museum, Ciputra Artpreneur, dan Art:1 New Museum.