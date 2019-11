JAKARTA- YouTube akhirnya resmi menambah daftar aplikasi pemutar musik baru di Indonesia dengan meluncurkan YouTube Music. Aplikasi akan tersedia di Google Play Store dan App Store pada 7 November 2019.

Sebelumnya, aplikasi pemutar musik seperti Spotify telah lebih dulu populer di pasar Tanah Air. Lalu apakah YouTube Music siap untuk bersaing?

Menurut Communication Manager Google Indonesia, Feliciana Wienathan pihaknya tidak melihat Spotify sebagai pesaing.

“Pada dasarnya kami di Google/Youtube , kami bahagia jika ekosistem tumbuh dan akhirnya apa yang benar-benar kita perhatikan. Jadi untuk creator, artis, dan talenta sendiri,” kata Feliciana saat ditemui di Kantor Google Indonesia, Selasa (5/11/2019).

Lebih lanjut, Feliciana juga mengungkapkan bahwa setiap aplikasi musik atau layanan streaming akan memenuhi penggunanya masing-masing. “Jadi saingan gak saingan, tergantung orang menilainya saja. Kalau kita sih senang kalau semuanya tumbuh bersama,” imbuh Feliciana.

Lebih lanjut, Feliciana juga mengungkapkan bahwa alasan menghadirkan YouTube Music di Indonesia memang karena tumbuhnya pasar Indonesia akan musik streaming.

“Kita lihat sendiri kan dari 28 hari belakangan saja kita lihat musik videos yang paling banyak ditonton Youtube yang trending, 6 musik video itu dari Indonesia. Kedua kita lihat dari sisi creator, Siti Badriah saja kalau tidak salah one of the top 20th music dunia dan masuk Youtube. Sekarang views-nya saja sudah 500 juta lebih. Atau kalau bisa lihat lagi Andmesh, 2 lagu saja sudah 200 jutaan,” ungkap Feliciana.

