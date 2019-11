JAKARTA - Game dengan teknologi augmented reality (AR) pernah populer berkat munculnya Pokemon Go. Dengan teknologi AR, game seolah dapat dikolaborasikan antara dunia nyata dan dunia dalam permainan.

Game Minecraft Earth salah satu yang menampilkan teknologi AR. Kini game tersebut diumumkan untuk rilis di Inggris.

Tea, crumpets – and now also Minecraft Earth! Early access has arrived in the 🇬🇧United Kingdom. Jolly good!



— Minecraft Earth (@minecraftearth) November 5, 2019