JAKARTA- WhatsApp akhirnya resmi merilis fitur terbarunya, Group Permission. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk memutuskan siapa yang dapat menambahkannya ke grup WhhatApp. Hal tersebut membuat penggguna tidak lagi ditambahkan pada obrolan grup tanpa persetujuan mereka.

Dilansir dari laman Independent, Kamis (7/11/2019) fitur baru WhatsApp tersebut dapat diaktifkan melalui pengaturan privasi pada aplikasi. Nantinya akan ada tiga opsi yang berwenang menambahkan pengguna pada grup yakni 'Everyone', 'My Contact', dan 'My Contacts Except'.

Opsi 'My Contacts Except' ini memungkinkan pengguna untuk membuat daftar hitam kontak tertentu. Pengguna akan memiliki tiga hari untuk memutuskan apakah akan menerima undangan atau tidak.

Sebelumnya, WhatsApp juga telah menghadirkan fitur baru pada aplikasinya. Aplikasi milik Facebook tersebut merilis pembaruan yang memungkinkan pengguna untuk menonton video netflix pada aplikasi.

Pembaruan WhatsApp juga memperbaiki fitur notifikasi yang mengganggu. Fitur ini terbatas pada versi iOS.

Pembaruan terbaru lainnya termasuk dukungan keamanan biometrik yang memungkinkan pengguna Android untuk mengamankan WhatsApp dengan sidik jari untuk mencegah orang mengintip pesan mereka.

(ahl)