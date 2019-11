JAKARTA- Tim asal Indonesia Alter Ego berhasil memenangkan turnamen Dota 2 di Grand Final SEACA 2019 pada 9 November 2019, di Jakarta. Turnamen Dota 2 ini mempertemukan 8 tim eSports profesional asal Indonesia dan luar negeri.

Adapun 6 tim asal Indonesia yang ikut berlaga dalam turnamen Dota 2 yakni Alter Ego, NGID M11, The Prime, PG. Orca, PG Barracx dan Boom Esports. 2 tim lainnya yang ikut meramaikan turnamen ini adalah Trigon Esports asal Filipina, dan Resurgence asal Singapura.

Tim PG. Orca sukses memasuki babak Final setelah berhasil mengalahkan tim Resurgence di semi-final. Disisi lain, tim Alter Ego yang berhasil menaklukan PG. BarracX, juga melaju ke babak akhir.

Babak final turnamen Dota 2 UniPin SEACA 2019 ini digelar dalam format BO3 atau Best of Three. Di babak awal, PG. Orca berhasil menguasai jalannya permainan yang berujung pada kekalahan tim lawan. Lantas pada babak kedua, dewi fortuna nampaknya berpindah ke pihak lawan.

Baca Juga: MediaTek Umumkan Prosesor 5G Pertama pada 26 November

Pada babak ini giliran Alter Ego yang berhasil mengalahkan tim lawan, sehingga kini kedua tim mendapatkan poin yang seimbang. Masuk ke babak ketiga, PG. Orca yang tengah berjuang habis-habisan pada akhirnya tetap harus mengakui keganasan dari Alter Ego.

Alter Ego berhasil mendominasi permainan dan tak memberi ampun ke tim berlogo Killer Whale tersebut. Alhasil, tim Alter Ego keluar menjadi juara turnamen Dota 2 UniPin SEACA 2019.

Di hari yang sama, pertandingan UniPin City League atau UCL yang melombakan game Free Fire juga telah mencapai puncak.

Tim ONIC Olympus yang beranggotakan Rahmad Syahputra, Fahri, Abdul Aziz, dan Rezky Putra, berhasil mengumpulkan poin tertinggi sebesar 1345 poin, yang membuat mereka mendapuk gelar juara di turnamen ini.

Sedangkan di hari sebelumnya, gelaran UniPin Indomaret Championship atau UIC juga telah menemukan juaranya. Tim BOOM Cerberus berhasil mengumpulkan poin dengan jumlah yang cukup jauh dari tim lawan. Mereka berhasil meraup 1710 poin, sedangkan PMB Hyper Reborn yang berada diposisi kedua hanya berhasil mengumpulkan 1255 poin. Alhsail, BOOM Cerberus keluar menjadi juara di turnamen ini.

Hari ini, (10/11/2019) SEACA 2019 akan menggelar babak Grand Final dari game PUBG Mobile, Free Fire dan Tekken 7. Selain itu, di hari terakhir ini juga akan digelar Closing Ceremony sekaligus Awarding Session untuk para pemenang turnamen UniPin SEACA 2019.

(ahl)