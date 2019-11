JAKARTA - Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) akan menghadirkan pembaruan yang bisa dirasakan oleh para gamer. Terkini, game battle royale itu disebut-sebut akan menampilkan fitur atau sistem clan ke dalam permainan.

Dilansir Pcgamer, dataminer yang dikenal sebagai PlayerIGN yang sebelumnya memprediksi skins PUBG Global Championship kembali dengan informasi dan beberapa bocoran gambar.

Menurut gambar yang di-tweet PlayerIGN, klan akan dapat memiliki judul, slogan, dan jumlah maksimal 20 anggota.

New stuff on Clan System:



- 5,000 BP COST

- Title: 2-15 char., 6 num.

- Tag: 2-4 char.

- Slogan: 30 char.

- Presentation: 180 char.

- Members: 20

- "recruits" & "'résumés"



[Also 'No Clan' labels were found on the Leaderboard (removed)-- Clan could be linked with the new Ranked] pic.twitter.com/Yd2osfZ4cS