JAKARTA - Beberapa pengguna WhatsApp mengungkapkan bahwa update terbaru aplikasi telah menguras baterai. Beberapa tanggapan muncul dalam berbagai komentar di media sosial dan Google Play Store. Keluhan ini sebagian besar diberikan oleh pengguna Android.

Pemilik iPhone dan perangkat iOS lainnya tampaknya tidak menghadapi masalah dengan baterai mereka saat menggunakan WhatsApp.

"Sayangnya, sejak pembaruan terakhir saya tidak dapat mengunduh atau mengirim foto atau video," tulis seorang pengguna di salah satu komentar paling populer di halaman Google Play Store WhatsApp.

Battery drain issue since few days. I haven't even used WhatsApp much. Waiting for this to be fixed...@oneplus @WhatsApp @OnePlus_IN pic.twitter.com/5h2OCC6Bd4