JAKARTA- Instagram meluncurkan fitur baru pada aplikasinya. Fitur tersebut dikabarkan mirip dengan aplikasi video populer TikTok. Adapun fitur yang diluncurkan Instagram ini disebut Reels

Dilansir dari laman 9to5mac, Rabu (15/11/2019) fitur Reels saat ini baru tersedia untuk pengguna di Brazil. Fitur hadir pada aplikasi Instagram baik iOS maupun Android. Reels membantu pengguna membuat video berdurasi 15 detik yang bisa ditambahkan dengan musik.

Direktur Manajemen Produk Instagram, Robby Stein menjelaskan bahwa fitur baru Instagram itu berbeda dengan TikTok. Meskipun ada kesamaan yang mungkin ada antara Reels dan TikTok.

Instagram is working on Scenes, a TikTok-like video editing/remixing tool for Stories



Other users will be able to remix your "Scenes" if your account is public



You are given music, video speed, timer, AR Effect, etc to edit each clip



This feature is previously known as Clips pic.twitter.com/5y1DGACFis