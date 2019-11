JAKARTA- DJI meluncurkan perangkat terbarunya di Indonesia, DJI Mavic Mini. Perangkat ini merupakan drone yang memiliki ukuran kecil dan berat yang ringan. Beratnya mencapai 249 gram. Perangkat dirancang untuk menjadi Fly Cam sehari-hari. DJI Mavic Mini, saat ini tersedia untuk pre-order di ritel resmi DJI di seluruh Indonesia.

“Untuk mendesain drone yang ringan, compact namun tangguh seperti Mavic Mini adalah salah satu proyek paling menantang yang pernah kami lakukan di DJI,” ungkap Roger Luo, Presiden DJI, dalam keterangan resminya, Rabu (13/11/2019).

Selain mudah dibawa, Roger mengungkapkan bahwa perangkat memiliki keunggulan lain. DJI Mavic Mini diklaim mudah dioperasikan dan diterbangkan menggunakan remote control khusus.

Desain ultra-ringan dan motor bermutu tinggi memberikan waktu penerbangan Mavic Mini hingga 30 menit. Selain itu, sinyal transmisi Wi-Fi memberikan kontrol yang stabil dan live feed HD untuk pengalaman terbang yang jelas dan stabil.

Penerima GPS dan sensor visual kebawah mendeteks itanah di bawah Mavic Mini, memungkinkan melayang secara akurat, terbangstabil, dan pendaratan yang akurat baik di indoor maupun outdoor.

Lebih lanjut, DJI Mavic Mini juga memiliki kualitas video 2.7K pada 30 frame per second, 1080p pada 60 frame per second, atau foto 12 MP.

