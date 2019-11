JAKARTA - Lenovo kembali meluncurkan produk terbarunya di pasar Indonesia pada Kamis (14/11/2019). Kali ini, vendor asal Hong Kong tersebut menghadirkan dua desktop paling kecil di dunia, yakni ThinkCentre M90n-1 Nano dan ThinkCentre M90n-1 Nano IoT.

Menurut SMB Sales Director Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan hadirnya desktop terkecil ini untuk menjawab tantangan pasar modern yang membutuhkan perangkat lebih kecil.

"Hari ini Lenovo akan meluncurkan dua perangkat Desktop dari lini Nano, di mana produk ini tawarkan untuk menjawab pasar. Kondisi sekarang serba minimalis, banyak perusahaan sekarang yang office-nya small (kantornya kecil)," kata Santi dalam acara peluncuran di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Lebih lanjut Technical Manager Lenovo Indonesia, Azis Wonosari menjelaskan ThinkCentre seri M90n-1 ditujukan untuk pasar seperti perusahaan, perbankan, sekolah, dan rumah sakit. Perangkat ini hadir dengan ukuran kecil yakni memiliki panjang 18 cm dan lebar 8cm.

Beratnya hanya mencapai 505 gram. Azis juga meyakinkan, meskipun ukurannya kecil perangkat memiliki performa yang tangguh bahkan mampu menghemat biaya energi tahunan hingga 30 persen.

ThinkCenter M90n-1 Nano ini mendukung prosesor Intel Core i3, i5, dan i7 dan juga memiliki penyimpanan SSD. Tidak hanya itu, desktop bisa di-upgrade ke 16 GB DDR4 dan dua slot SSD M.2. Sehingga mampu digunakan untuk pekerjaan berat. Fitur lain yang dihadirkan dalam perangkat ini yakni kompatibilitas USB via monitor Type C atau port Type C.

Selain itu perangkat juga memiliki fitur smart power on, di mana tidak perlu menekan tombol on off. Pengguna bisa menghidupkan perangkat dengan dengan tombol keyboard Alt+P. Selain itu, satu nano bisa digunakan untuk dua monitor," kata Azis.

Dia juga mengungkapkan bahwa perangkat memiliki fitur smart USB protection, di mana fitur ini bisa melindungi komputer dari virus yang dibawa oleh flashdisk.

Perangkat lain yang dihadirkan Lenovo yakni ThinkCentre M90n-1 Nano IoT, perangkat ini menurut Azis mampu meningkatkan pekerjaan yang menggunakan sensor seperti industri manufakturing. Dia melanjutkan bahwa perangkat cocok digunakan untuk pabrikan dan kondisi ruangan non AC.

"Perangkat Nano IoT bisa digunakan di pasar retail modern yang menggunakan sensor Face recognition, lighting sistem, dan digital signage," kata dia.

Menurut Azis perangkat ini memiliki bermacam-macam keunggulan, perangkat tidak memiliki kipas sehingga diklaim tahan lama.

"Perangkat ini ini bisa tahan temperatur 50 derajat. Selain itu Nano IoT juga bisa memfilter informasi dari sensor yang dilempar ke data center, informasi tersebut berupa analitik informasi," kata Azis.

Lebih lanjut, perangkat ini diklaim mampu melakukan proses pengamanan untuk perangkat IoT yang membutuhkan real time respon.