JAKARTA - Phil Spencer dari Microsoft telah mengonfirmasi secara resmi bahwa Xbox Scarlett tidak akan dibanderol dengan harga yang tinggi. Hal ini guna mengantisipasi persaingan terhadap PlayStation 5 (PS5).

"Saya akan mengatakan pembelajaran dari generasi Xbox One adalah kita tidak akan keluar dari posisi pada kekuasaan atau harga," jelas Spencer di acara X019 di London, seperti dikutip dari T3.com.

Ia mengakui, pada generasi awal, pihaknya membanderol konsol game 100 dollar lebih mahal. "Dan kami memulai Project Scarlett dengan tim kepemimpinan ini di tempat dengan tujuan agar pasar sukses," tambahnya.

Dalam hal penjualan konsol, Xbox One telah tertinggal di belakang Sony. Konsol PS4 meraih gelar konsol terlaris kedua sepanjang masa, dengan 102,8 juta unit terjual, sementara konsol PS2 masih memegang tempat pertama dengan 155 juta unit terjual.

Sedangkan, penjualan Xbox One diperkirakan jauh lebih rendah, sekitar 43,6 juta unit.

Baca juga: Game Call of Duty: Mobile Bakal Hadirkan Mode Zombie

"Kami telah berdiskusi bertahun-tahun yang lalu 'apakah kami ingin pergi melakukan generasi lain?' Ya, dan apakah kami pikir akan ada beberapa generasi di depan kami? Saya benar-benar berpikir mungkin ada," kata Spencer.

Konsol game besutan Microsoft ini tampaknya akan berhadapan dengan PlayStation 5 di masa yang akan datang. Produsen konsol game juga harus mengantisipasi kehadiran pesaing lain, yakni Google Stadia, yang mengusung tagline 'the future of gaming is not a box'.