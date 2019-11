JAKARTA- Apple telah meluncurkan iPhone terbarunya, iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max pada 10 September 2019 di Amerika Serikat. Ketiga ponsel telah dijual serentak di 31 negara pada 20 September 2019.

Negara-negara tersebut di antaranya Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Singapura.

Sementara itu untuk Indonesia, Teletama Artha Mandiri (TAM), anak usaha Erajaya Group mengumumkan bahwa pihaknya akan menghadirkan iPhone 11 series pada 6 Desember 2019.

iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max akan hadir melalui jaringan ritel Erajaya yakni iBox, Erafone and Urban Republik serta jaringan ritel partner Apple lainnya yakni Story-i and mE Gallery di seluruh Indonesia, ungkap Media Coordinator PT. Erajaya Swasembada Tbk, Anthoni Roderick Panjaitan dalam keterangan resminya, Selasa (19/11/2019).





Sayangnya untuk detail spesifikasi dan harga ponsel yang akan hadir di Indonesia belum diungkapkan.

Sebelumnya, situs Cuponation memprediksi harga iPhone 11 series lebih mahal sekira Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta lebih tinggi di Singapura.

"Dengan harga Resmi iPhone 11 Pro di Singapura yakni SGD1749 atau setara dengan Rp16,9 juta maka dapat diprediksikan harga iPhone 11 Pro (64GB) di Indonesia akan berkisar antara Rp18,4 juta hingga Rp19,4 juta," tulis Cuponation.

