JAKARTA - Pokemon Sword and Shield akhirnya bisa dimainkan di Nintendo Switch. Game ini menjadi rumah bagi beragam Pokemon, karena banyak sekali Pokemon yang berkumpul di dalam game ini.



Mengutip Gamespot, meskipun tidak semua monster dari seri ini tersedia dalam judul, game Sword and Shield akan menampilkan perpaduan yang baik dari Pokemon Gen 8 baru.

Berbeda dengan Pokemon Sun and Moon, hanya ada beberapa Pokemon legendaris baru yang bisa ditangakap di Sword and Shield, tetapi Anda juga bisa mendapatkan Pokemon Mythical lama seperti Mew.

Untuk mendapatkan Mew, Anda harus memiliki Poke Ball Plus. Poke Ball Plus dapat dibeli secara terpisah dengan harga USD50.

Poke Ball Plus pertama kali dirilis di Pokemon: Let's Go Pikachu dan Let's Go Eevee tahun lalu. Jika Anda belum menebus Mew di Pokemon Let's Go, Anda dapat menghubungkan Poke Ball Plus ke salinan Sword atau Shield dan mengklaim Pokemon Mythical di game tersebut.

Untuk menghubungkan Poke Ball Plus dengan Sword and Shield, Anda bisa masuk ke layar menu dan pilih misteri gift. Setelah itu Anda dapat memilih opsi untuk terhubung ke Poke Ball Plus, dan Anda dapat menambahkan Mew ke dalam game Anda.

Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, ini hanya akan berfungsi jika Anda belum mengklaim Pokemon Mythical dalam judul Let's Go. Jika sudah, maka Anda harus membeli Poke Ball Plus lainnya atau menunggu hingga layanan Pokemon Home diluncurkan tahun depan untuk mentransfernya ke Sword atau Shield.