JAKARTA - Leica menghadirkan kamera terbarunya Leica SL2 di pasar Indonesia, Rabu (20/11/2019). Kamera ini akan dijual secara global serentak pada 21 November 2019 dengan harga Rp103 jutaan di Indonesia.

"Kamera Leica SL2 ini merupakan lanjutan dari Leica SL yang di-launch 2015. SL2 merupakan satunya mirrorless kamera yang didesain dan diproduksi di Jerman dengan bahan yang kuat tapi elegan," kata Director of Leica Store Jakarta, Bernard Suwanto dalam acara peluncuran Leica SL2, Rabu (20/11/2019).

Ia mengungkapkan bahwa Leica SL didesain dengan efficiency tinggi untuk mempermudah cara pemakaiannya. User Interface SL2 sama dengan M dan Q system. Selain itu, terdapat pula L-mount alliance antara Leica dengan Sigma dan Panasonic, dengan menambah pilihan lensa yang dapat digunakan.

Lebih lanjut untuk spesifikasi lainnya, kamera menawarkan CMOS sensor dengan 47 MP serta ISO hingga 50.000. Kamera juga diklaim cocok untuk kondisi ekstrem dari hujan hingga salju karena dilengkapi dengan sertifikasi IP54.

Leica SL2 menghadirkan Leica EyeRes viewfinder dengan resolusi yang lebih tinggi, sensor-shift technology, serta dilengkapi dengan Maestro III untuk pengoperasian lebih cepat.

Kamera juga dilengkapi dengan 5-axis body-stabilization untuk mengatasi guncangan kamera. Tidak hanya untuk foto, Leica SL2 mampu merekam video hingga lebih dari 60 frame per second dalam mode Cine 4K dan hingga 180 frame per second dalam mode full HD. Kamera dibekali dengan headphones dan mic jack, dilengkapi dengan HDMI untuk monitor eksternal.

Menariknya, Leica SL2 juga didukung dengan Leica FOTOS yang merupakan aplikasi serbaguna tersedia untuk Android dan iOS.