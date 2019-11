JAKARTA - Gamer tengah menantikan mode zombie yang bakal dihadirkan di game Call of Duty: Mobile. Untuk bisa memainkan mode zombie ini, gamer mungkin harus menunggu update terbaru yang jatuh pada 22 atau 23 November.

Dilansir Dailystar, berdasarkan patch notes mengungkapkan ada dua cara untuk bermain game di mode zombie ini. Game akan dibagi menjadi dua mode, yakni survival mode dan raid mode.

Survival Mode

Gamer hanya akan menggunakan pistol untuk memulai permainan. Hancurkan zombie untuk mendapatkan poin. Gunakan poin untuk membeli senjata dan fasilitas yang lebih baik. Zombie akan terus muncul dan Anda harus tetap hidup melawan serangan tanpa akhir.

Raid Mode

Dapatkan sumber poin pada gelombang serangan zombie tanpa batas. Gunakan poin berbeda untuk membeli berbagai senjata, meriam, kombinasi buff. Mode ini akan mendapatkan peta baru, Shi No Numa, yang mungkin diingat oleh penggemar dari penampilannya di Call of Duty: World at War, Call of Duty: Black Ops dan Call of Duty: Black Ops III.

Selain mode zombie, datang pembaruan baru untuk gamer. Ada fitur baru yang hadir dengan patch besar ini. "Versi terbaru CoD: Mobile mendukung pengontrol PS4 dan Xbox. Pemain dapat menggunakan pengontrol untuk bergabung dalam pertempuran," catat Activision dalam catatan tambalan yang bocor. "Pengontrol hanya dapat digunakan selama pertandingan dan tidak dapat digunakan di luar pertandingan (misalnya, ketika di lobi, toko, atau loadout)," katanya.