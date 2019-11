JAKARTA- Seorang Analis di Barclays mengungkapkan bahwa iPhone 12 akan mendaptkan upgrade dari sisi RAM. Adapun kabarnya iPhone 12 Pro dan Pro Max akan mengemas RAM 6GB, naik dari RAM 4G yang diusung iPhone 11.

Dilansir dari laman The Inquirer, Selasa (26/11/2019) para analis juga mengharapkan model iPhone 12 Pro dapat menampilkan penginderaan 3D menghadap ke belakang, serta dukungan mmwave untuk kinerja 5G.

Sebelumnya bocoran tentang iPhone 12 juga sudah banyak beredar. Ponsel kabarnya memiliki beberapa elemen dari iPhone 4 dan iPad Pro dengan sasis dan bezel ramping.

Here’s what iPhone could look like with iPad Pro like design



Personally, I love this industrial look and feel with sharp edges and really want Apple to make this design change. I’m definitely a fan of iPad Pro design as well as iPhone 4 and 5



What do you think about this look? pic.twitter.com/lGU1rm7MJq