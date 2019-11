JAKARTA- Nokia dikabarkan akan segera meluncurkan ponsel terbarunya pada 5 Desember 2019. Hal tersebut diketahui dari postingan Twitter @NokiamobileIN yang mengirimkan cuitan pada 25 November 2019.

Nokia memberikan isyarat bahwa pihaknya akan mengenalkan keluarga baru dan ditambah dengan cuplikan video.

The newest addition to our family will be launched on 5 December 2019. Stay tuned to find out more! #NokiamobileLive pic.twitter.com/ToOV1xvBWT— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) 25 November 2019