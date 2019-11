Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri 14thAnnual Meeting of Internet Governance Forum 2019 (IGF 2019) di Berlin, Jerman. Dalam IGF 2019 yang berlangsung pada 25 s.d. 29 November 2019 itu, Menteri Johnny akan menyampaikan kesuksesan tata kelola internet di Indonesia.

“Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, sekaligus juga berhasil menunjukkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital baru dunia. Pengalaman-pengalaman pengelolaan isu infrastruktur, ekonomi digital, literasi digital, regulasi, industri, dan tatakelola internet akan menjadi bahan-bahan sharing saya dalam forum IGF tersebut,” ungkap Menteri Johnny.

Menurut Menteri Kominfo, dengan partisipasi aktif netizen dalam tataran global, Indonesia memiliki banyak best practice dan success story pengelolaan internet, baik untuk kepentingan produktivitas seperti e-commerce, maupun untuk kepentingan leisure seperti penggunaan media sosial yang sangat marak.

“Sangat menarik karena semua pencapaian tersebut bukan hanya diraih karena jumlah penduduk yang tinggi, namun juga oleh berbagai strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berikut ekosistem dan industrinya. Semua pencapaian itu diraih dalam konteks pengembangan infrastruktur jaringan yang banyak menemui hambatan, terutama demografis, geografis, dan finansial. Semua pencapaian itu juga tak luput dari banyak permasalahan yang menjadi dampak dari derasnya arus informasi dan transformasi akibat internet dan digitalisasi,” lanjut Johnny.

Laporan dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen penduduk sudah terhubung ke internet pada tahun 2018.

Dengan pengguna dan pasar sebesar itu, Indonesia menorehkan catatan rekor perkembangan ekonomi digital. Portal berita bisnis forbes.com bahkan menyebut bahwa Indonesia merupakan macan ekonomi digital di Asia Tenggara berkat ukuran ekonomi digital.

Rangkaian Agenda IGF 2019

Agenda awal Menkominfo dalam forum itu menghadiri High Level Meeting dalam format “working breakfast” yang diselenggarakan Pemerintah Jerman. Acara itu juga dihadiri pejabat pemerintah dan lembaga dari Australia, Bangladesh, Chad, Costa Rica, Mesir, Prancis, Gambia, Iran, Jepang, Norwegia, Pakistan, Polandia, Lithuania, Russia, Saudi Arabia, Spanyol, Inggris, European Commission, OECD, ITU, UNCTAD, dan UNESCO.

Dalam sesi itu Menteri Johnny akan memaparkan kebijakan dan strategi Indonesia dalam hal infrastruktur dan konektivitas, penetrasi internet dan media sosial, ekosistem ekonomi digital, dan isu pengelolaan internet di Indonesia. Setelah itu Menteri Kominfo dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral dengan Deputi Sekretaris Jenderal OECD, Ulrik Knudsen. Kemudian akan menjadi panelis dalam dua sesi diskusi, yaitu tentang “Security & Safety, Stability, and Resilience” dan “Data Governance”.

Dalam acara puncak IGF 2019 yang dimulai pada 26 November 2019, Menteri Johnny dijadwalkan menjadi salah satu panelis pada sesi “Strengthening Digital Ecosystem for Better Digital Inclusion” dan “Strengthening Digital Transformation through Digital Security”.

Internet Governance Forum (IGF) adalah sebuah forum tata kelola internet multistakeholder dari seluruh dunia yang terdiri dari berbagai profesi dan sektor yang terkait dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi.

Forum ini merupakan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka mewujudkan tata kelola internet yang inklusif dan responsif. Indonesia merupakan salah satu anggota dari IGF dengan pemangku kepentingan dari berbagai kalangan seperti dari pendidikan, bisnis, masyarakat sipil dan pemerintahan tergabung di dalamnya.

Partisipasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, untuk kesekian kalinya, dalam forum-forum internasional seperti High Level Meeting & Internet Governance Forum 2019 di Berlin ini menunjukkan posisi Indonesia yang aktif dalam tata pergaulan teknologi dan informasi komunikasi global. Sekaligus juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dunia dalam sektor tersebut.