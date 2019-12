JAKARTA - Pemain Google Stadia akan mendapatkan akses game lainnya sebagai bagian dari layanan berlangganan Pro pekan depan. Dengan demikian, gamer bisa mencicipi dua gratis yang dimulai pada awal Desember.

Dilansir Engadget, game Tomb Raider: Definitive Edition dan Farming Simulator 19 akan bergabung dengan Destiny 2: The Collection dan Samurai Shodown pada 1 Desember. Selama Anda menjadi member Pro, tidak ada biaya tambahan untuk memainkan permainan tersebut.

Our Stadia Pro lineup keeps on growing! Tomb Raider: Definitive Edition and Farming Simulator 19 are both coming to Stadia Pro in December. Just log-in & redeem them at no additional charge with Stadia Pro.



Check out our blog for additional details → https://t.co/dNveExnzuw pic.twitter.com/9L8K6NWaxj— Stadia (@GoogleStadia) November 26, 2019