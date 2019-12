JAKARTA - realme telah mengumumkan ponsel terbaru mereka yang dijuluki realme X2 Pro. Ponsel tersebut datang dengan spesifikasi kelas flagship dengan banderol yang bisa dikatakan terjangkau untuk ponsel di kelasnya.

Okezone sempat menjajal realme X2 Pro dan menemukan beberapa hal menarik pada handset anyar tersebut.

Desain

Melihat tampilan luar realme X2 Pro, ponsel ini terlihat premium dengan lis pinggir berwarna perak. Ketika digenggam, ponsel terasa berat namun tetap nyaman saat digenggam.

Bagian depan realme X2 Pro tampak standar dengan fitur notch mini, serupa dengan realme XT yang bulan lalu diluncurkan. Kendati demikian, ponsel sudah dibekali Corning Gorilla Glass 5 untuk mendukung ketahanan layar dari goresan.

Pada sisi kiri, terdapat tombol power dengan garis tipis berwarna emas dan juga slot untuk memasukkan kartu Dual SIM (Nano-SIM). Sementara bagian kanan, terdapat tombol untuk meninggikan atau merendakan suara.

Pada bagian bawah, terdapat port audio 3.5mm, USB Type C dan speaker.

Baca juga: Selain X2 Pro, realme 5s Meluncur dengan Baterai 5.000 mAh

Fitur dan Kamera

realme X2 Pro memiliki keunggulan antara lain fitur quad camera di bagian belakang, di mana kamera utamanya dilengkapi kekuatan tembak 64MP. Selain itu, ponsel dengan fitur NFC ini juga memiliki fitur keamanan biometrik seperti sensor sidik jari dan pengenal wajah.

Pengguna juga bisa menemukan fitur agar mata pengguna tidak cepat lelah, Night Shield yang memungkinkan layar menjadi kekuningan. Perangkat dibekali pula dengan fitur power saving mode agar baterai ponsel bisa bertahan lebih lama.

Okezone sempat menjajal kemampuan kamera realme X2 Pro. Fitur kamera yang diusung realme X2 Pro cukup mengesankan, kamera bisa membaca otomatis apakah objek yang dibidik dalam mode makro, green plants, hingga indoor.

Kemampuan zoom bisa mencapai 20x, tetapi kualitas gambar tetap terlihat halus. Realme juga melengkapi kemampuan kamera dengan fitur HDR, ultra-wide, dan Chroma Boost.

Berikut ini beberapa hasil tangkapan gambar realme X2 Pro.

realme X2 Pro juga memiliki fitur Ultra Steady, ultra-wide, bokeh hingga slow motion untuk mode rekam video.

Performa

realme X2 Pro cukup mengesankan ketika diuji dengan aplikasi benchmark AnTuTu. Skor menunjukkan angka 477.450, yang cukup tinggi ketimbang ponsel-ponsel pada umumnya.

Angka tersebut tidak mengherankan karena realme X2 Pro didukung dengan prosesor Snapdragon 855+ dan RAM 12GB.

Ketika dipakai bermain game Need for Speed No Limits, game bisa berjalan dengan mulus. Tampilan grafis permainan juga baik dan tidak terasa lag.

Kesimpulan

realme X2 Pro memiliki performa yang tangguh yang bisa digunakan untuk kalangan profesional. Berkat fitur quad camera 64MP, hasil foto tidak mengecewakan.

Ponsel ini juga didukung dengan fitur keamanan biometrik yang sebenarnya mulai umum dipakai oleh ponsel dengan harga yang lebih terjangkau. Baterai 4.000 mAh pada realme X2 Pro seharusnya bisa membuat ponsel memiliki daya tahan baterai yang lama dan realme telah menyematkan teknologi 50W SuperVOOC Flash Charge yang membuat proses pengisian baterai berlangsung dengan cepat.

Soal performa, tidak diragukan realme X2 Pro unggul berkat kemampuan prosesor Snapdragon 855+ dan RAM 12GB. Hanya saja, tampilan depan masih tetap dengan notch mini seperti realme XT.

Lensa kamera di bagian belakang ponsel cukup menonjol sehingga khawatir akan tergores bila diletakan pada permukaan kasar. Sebaiknya Anda menggunakan softcase agar bagian belakang ponsel bisa lebih aman.

Ponsel dengan storage 256GB ini sudah cukup mumpuni untuk menyimpan berbagai macam file. Meskipun dilengkapi dengan kapasitas storage internal yang besar, realme X2 Pro sayangnya tidak memiliki slot microSD.

Spesifikasi realme X2 Pro

Layar 6,5 inci

Prosesor Snapdragon 855+

RAM 12GB

Storage 256GB

Quad Camera 64 MP (wide), 13 MP (telephoto), 8 MP (ultrawide) dan 2 MP (Depth Sensor)

Kamera depan 16 MP

Baterai 4.000 mAh

Android 9