JAKARTA - Rata-rata orang Indonesia membutuhkan waktu 14 hari untuk mengambil keputusan membeli smartphone baru. Sejak diperkenalkan di New York pada 7 Agustus, saat ini Galaxy Note10|10+ sudah hadir di Indonesia dan bisa didapatkan secara resmi oleh konsumen. Waktu yang tepat untuk memutuskan upgrade perangkat lama dan merasakan pengalaman dari powerphone paling andal saat ini, The Most Powerful Galaxy Note10|10+.

Riset Google “Android Path to Purchase” dari 2018, menunjukkan bahwa pembeli smartphone di Indonesia terutama mencari kecepatan, daya tahan baterai, dan kapasitas memori ketika memutuskan membeli smartphone.

Galaxy Note9 dikenal dengan kemampuan All Day Battery berkat kapasitas baterai 4,000mAh. Pada Galaxy Note10+, pengguna bisa merasakan smartphone yang lebih powerful untuk mendukung keseharian mereka berkat baterai 4,300mAh dengan dukungan fitur Super Fast Charging hingga 45W, kegiatan pengguna tidak terhambat oleh karena kemampuan pengisian baterai untuk pemakaian seharian, bisa di-charge kurang lebih selama 30 menit.

Perfomance Tak Tertandingi Untuk Pengguna Powerful

Loyalis Note menggunakan Smartphone mereka untuk melakukan semuanya - tak hanya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, namun ketika terlibat dalam proyek besar: menjalankan bisnis, edit video untuk sosial media, membuat ilustrasi indah menggunakan S Pen. Untuk membantu mereka melakukan semuanya, Galaxy Note10 diciptakan dengan hardware berkelas dan fitur next level.

Super Fast Charging: Hanya dengan 30 menit pengisian daya, Galaxy Note10+ bisa bertahan seharian, dengan kemampuan wired charging hingga 45W. Wireless PowerShare: Wireless PowerShare kini tersedia di Note. Pengguna bisa mengisi daya secara wireless untuk Galaxy Watch, Galaxy Buds, atau perangkat lainnya yang sudah Qi-Enabled dengan Galaxy Note10. Gaming: Seiring dengan semakin banyaknya game mobile yang butuh pemrosesan dan grafis tinggi, pengalaman bermain game terbaik membutuhkan spesifik terbaik. Galaxy Note10 memiliki fitur vapor chamber cooling system tertipis di dunia, yang memberikan kinerja optimal selama bermain game sambil menjaga perangkat tetap ramping dan sleek. Dengan Game Booster berbasis AI, Galaxy Note10 mengoptimalkan kinerja dan konsumsi daya tergantung pada game. Dan dengan layanan streaming PlayGalaxy Link P2P, pengguna dapat mengetahui dimana mereka berhenti di game PC apapun dan memungkinkan mereka terus bermain saat bepergian tanpa perlu penyimpanan lokal. (adv) (Wil)