JAKARTA- Kabar tentang Samsung Galaxy S11 mungkin bukan berita baru. Ponsel kabarnya akan meluncur tahun depan dengan beberapa fitur terbaru, seperti kamera 108 MP.

Dilansir dari laman Slash Gear, Jumat (6/12/2019) seperti Galaxy S10, ponsel kabarnya akan mengadopsi dua prosesor berbeda. Prosesor tersebut yakni Snapdragon 865 yang merupakan chipset terbaru dari Qualcomm dan prosesor milik Samsung sendiri Exynos.

Untuk, model Exynos masih belum diketahui. Biasanya penggunaan prosesor Snapdragon diadopsi untuk perangkat yang dijual di Amerika dan China.

Untuk pasar seperti Asia dan Eropa, Samsung mengandalkan prosesor andalan miliknya Exynos. Di Indonesia sendiri, Samsung meluncurkan Galaxy S10 dalam versi prosesor Exynos.

I hope that the Galaxy S11 all over the world uses the Snapdragon 865 processor. Exynos 990 cannot compete with it. This is the darkest period of Exynos. It has never been so embarrassing. — Ice universe (@UniverseIce) 5 Desember 2019