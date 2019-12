JAKARTA - Setelah menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat, Ponsel Huawei kini diciptakan tanpa komponen yang berasal dari Negeri Paman Sam tersebut.

Raksasa telekomunikasi asal China ini mengatur untuk mengganti komponen yang berasal dari AS dan menghasilkan perangkat populer tanpa campur tangan komponen dari negara tersebut, dilansir dari Qrcodepress.

Analisis terbaru menunjukkan bahwa perangkat baru sudah dibuat oleh perusahaan. Analisis dilakukan oleh U.B.S. dan Fomalhaut Techno Solutions, sebuah perusahaan teknologi Jepang. Hasil tes itu terlihat oleh Wall Street Journal, yang awalnya melaporkan kurangnya bagian AS di smartphone Huawei terbaru.

"Ketika Huawei keluar dengan ponsel kelas atas ini - dan ini adalah andalannya - tanpa konten AS, itu membuat pernyataan yang cukup besar," kata Christopher Rolland, analis semikonduktor di Susquehanna International Group.

 

Dengan lahirnya ponsel Huawei tanpa komponen AS, 'taktik isolasi' menjadi dipertanyakan. Menurut Handel Jones di Strategi Bisnis Internasional, "independensi pasokan AS menunjukkan bahwa strategi AS dalam mencoba mengisolasi Huawei tidak berfungsi".

Seperti diketahui, pada Mei 2019, AS menempatkan Huawei serta 68 perusahaan yang berafiliasi pada Daftar Entitas AS. Huawei dan Beijing sama-sama membantah bahwa perusahaan memata-matai atas nama pemerintah China.