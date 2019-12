JAKARTA- Mengakhiri tahun 2019, Oppo Indonesia menggelar kampanye Unbox Your 2020. Pembukaan rangkaian kampanye ini dimulai dengan Oppo Festive Event yang bertempat di Mall Gandaria City, Jakarta Selatan.

“Kami mengajak kepada seluruh pengguna Oppo untuk memulai gerakan untuk mewujudkan impiannya, program ini dikemas dalam sebuah kampanye Unbox Your 2020 dimana hari ini kami awali dengan OPPO Festive Event di Gandaria City Mall yang berlangsung 7 hingga 31 Desember 2019. Kami membangun suasana Natal dan liburan Tahun Baru dengan membuat Digital Christmas Tree yang ditempatkan pada lobby utara mall dan nilai tambah kepada konsumen setia Oppo salah satunya berupa potongan harga di teamLab Future Park Jakarta,” ujar Aryo Meidianto A, PR Manager OPPO Indonesia.

Bekerjasama dengan Gandaria City Mall, Oppo membangun sebuah Digital Christmas Tree yang ditempatkan pada sisi lobby utara mall. Disana, Oppo menggelar aktivitas untuk para pengunjung mall, ada puluhan juta rupiah hadiah yang bisa didapatkan selama periode 7 hingga 31 Desember 2019.

Tidam hanya sampai disitu, Oppo juga menjalin kerjasama dengan Sorak Gemilang Entertainment (SGE Live), promotor ‘teamLab Future Park and Animals of Flowers, Symbiotic Lives’, yang merupakan instalasi digital kelas dunia dari sebuah kelompok seni asal Jepang. ‘teamLab Future Park and Animals of Flowers, Symbiotic Lives’ hadir menawarkan perpaduan antara karya seni, ilmu pengetahuan, teknologi, desain dan inspirasi alam.

Dalam campaign Unbox Your 2020 selain menjalin kerjasama dengan Gandaria City Mall dan teamLab Future Park Jakarta, Oppo juga memberikan berbagai kejutan untuk pengguna. Kejutan tersebut antara lain kehadiran varian warna baru perangkat Reno2 F untuk menyambut tahun baru yakni Nebula Green.

