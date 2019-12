JAKARTA - Perusahaan telekomunikasi, ZTE Corporation hari ini secara resmi membuka kantor perwakilan kedua mereka di lantai 8 Park Tower MNC Land, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

“Perpindahan ke kantor baru ini adalah langkah besar dan bukti komitmen kami sebagai mitra strategis MNC. Dengan membuka kantor baru ini, kami berharap dapat memperkuat kerja sama kami dan meningkatkan dukungan kami terhadap MNC," kata Richard Liang, Presiden Direktur ZTE Indonesia.

Richard mengungkapkan kantor ini berlokasi di pusat kota, memiliki infrastruktur dan fasilitas baru dengan kualitas yang sangat bagus. "It is really high-end office!," ujarnya.

Peresmian kantor tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Presiden Direktur ZTE Indonesia Richard Liang, Minister Counsellor for Economic and Commercial Affairs Kedubes RRT Wang Liping, serta Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo didampingi Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo.

Seusai melakukan pemotongan pita, acara berlanjut dengan berkeliling area kantor ZTE dan menyapa para eksekutif dan karyawan ZTE. Beberapa karyawan tampak sibuk dengan pekerjaan mereka, ada yang sedang melakukan diskusi kelompok dan kegiatan lainnya.

Hary mengaku sangat senang, karena melihat banyak karyawan ZTE yang merupakan warga negara Indonesia (WNI). Hal ini diakuinya bisa menyerap tenaga kerja baru di Indonesia.

"Bagus kantornya, satu floor penuh orangnya. Orangnya banyak dan saya sangat terkesan, sangat salut, karena mayoritas pegawainya itu orang Indonesia. Jadi, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kita," tuturnya.

Hary berharap berkantornya ZTE Corporation di Park Tower MNC Land dapat memperkuat kerja sama yang telah dijalin sejak 2014 lalu, terutama dalam menyediakan layanan Internet di Indonesia.

"ZTE ini salah satu produsen terbesar yang terkait dengan fiber di dunia. Jadi, sangat strategis dan tentunya ini akan meningkatkan kerja sama dengan MNC. Ada MNC Play yang fokus di fiber optic, fixed broadband," katanya.

Pria yang memmpin lebih dari 30.000 karyawan itu mengucapkan selamat atas peresmian kantor baru tersebut. "Semoga lingkungan baru ini dapat meningkatkan semangat dan produktivitas kerja, sehingga kerja sama kita semakin baik lagi," ungkapnya.

ZTE telah bermitra dengan MNC Kabel Mediacom, salah satu anak perusahaan MNC Group, sejak Juni 2014 dalam menyediakan layanan Internet ultra-broadband pertama di Indonesia. Kantor yang bertempat di Park Tower ini merupakan kantor perwakilan ZTE yang kedua di Jakarta, di samping beberapa kantor perwakilan lain yang tersebar di Semarang, Surabaya, Manado, Makassar dan Papua.

Sementara itu, Wang Liping berharap agar kerja sama Indonesia dengan perusahaan global telekomunikasi ini dapat terus terjalin, terutama dalam membangun kesejahteraan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

"Kami berharap akan lebih banyak ekspansi bisnis di sini. Jadi saya berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut untuk membangun masyarakat lokal dan ekonomi lokal," katanya.

(ahl)