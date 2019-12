JAKARTA - Pemain PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) telah lama memperdebatkan masalah "camping" dalam permainan. Di PUBG, lingkaran besar atau zona akan secara perlahan menyempit, memaksa pemain untuk masuk ke dalam zona. Jika pemain berada di luar zona, mereka akan menerima damage yang mengurangi darah mereka.

Dilansir dari Comicbook, Senin (9/12/2019), ada dua jenis pemain PUBG, yaitu mereka yang selalu bergerak mencari musuh (agresif) dan mereka yang berkemah (camping) di tengah peta yang membuat mereka aman saat zona mengecil, serta aman dari musuh lainnya.

Beberapa hari terakhir, developer PUBG Corporation telah menguji tambahan baru di dalam game, yaitu membuat lingkaran kedua yang dirancang untuk mencegah pemain berkemah atau camping. PUBG Corporation menyebutnya Bluehole Mode dan posting-an blog dari PUBG menjelaskan bahwa perubahan ini bisa menjadi permanen, tergantung respon pemain.

“Pemain yang merasa lebih aman untuk menghindari musuh akan dipaksa untuk terus bergerak saat zona biru kedua ditambahkan ke lingkaran yang ada. 'Zona biru dalam' yang baru akan menjadi pencegah pemain yang camping dan sebagai indikator di mana lingkaran berikutnya berada,” ucap PUBG Corporation dalam posting-annya.

Menarik untuk dilihat bagaimana reaksi para penggemar jika PUBG Corporation memilih untuk menjadikan tambahan lingkaran itu permanen. Banyak pemain memilih untuk camping atau berlari agresif tergantung pada situasinya sehingga pemain harus beradaptasi.

Dirilis di Microsoft Windows pada Desember 2017, PUBG menerima pengakuan luas dan beberapa penghargaan, termasuk Best Multiplayer di The Game Awards 2017. Sejak saat itu, PUBG telah dirilis pada beberapa platform, termasuk Xbox One dan PlayStation 4.

Sebelumnya, PUBG Corporation merayakan ulang tahun pertama game tersebut di PS4 dengan memberikan skin gratis untuk para pemain. Hadiah skin gratis itu berakhir pada 9 Desember.