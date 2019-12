JAKARTA - Samsung menghadirkan berbagai macam seri ponsel mulai kelas low-end hingga high-end. Perusahaan menyediakan ponsel yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna saat ini.

Salah satu ponsel yang menghadirkan fitur keamanan biometrik ialah Samsung Galaxy A20s. Handset ini merupakan peningkatan ketimbang seri Galaxy A10s, walau sama-sama menampilkan fitur keamanan biometrik.

Dari beberapa sisi Galaxy A20s lebih unggul ketimbang Galaxy A10s. Namun, bagaimana dengan performa perangkat? Okezone mencoba mengulas Galaxy A20s yang memiliki layar 6,5 inci.

Desain

Galaxy A20s menampilkan ponsel dengan layar yang cukup besar, 6,5 inci. Ponsel dengan harga Rp2 jutaan ini masih mengusung fitur notch mini di bagian atas layar. Beberapa ponsel sudah menanggalkan fitur notch dengan beralih pada kamera pop-up.

Tampilan muka masih terlihat bezel di bagian tepi layar. Kendati demikian, Galaxy A20s memiliki tampilan layar yang cukup jernih walau dengan IPS LCD.

Pada bagian kiri, terdapat tombol power. Sementara bagian kanan, terdapat tombol volume untuk meninggikan atau merendakan suara serta slot untuk memasukkan kartu SIM (Nano-SIM).

Sementara di bagian bawah, terdapat speaker, port USB Type C serta port audio jack 3.5mm.

Pada bagian belakang, Anda dapat menemukan fitur triple camera bersama dengan flash di bagian bawahnya. Masih di bagian belakang, Galaxy A20s didukung dengan fitur sensor sidik jari.

Fitur dan Kamera

Galaxy A20s memiliki fitur keamanan seperti saudaranya, Galaxy A10s. Fitur keamanan ini seperti keamanan biometrik, yakni pengenalan wajah dan sidik jari.

Selain itu, keunggulan Galaxy A20s terletak pada kemampuan kamera membidik objek dengan kecanggihan tiga buah lensa kamera di bagian belakang.

Dengan memanfaatkan kamera yang disematkan pada Galaxy A20s, Anda bisa mendapatkan hasil kamera yang cukup baik.

Beberapa fitur kamera dihadirkan seperti kemampuan bokeh, wide angle dan zoom hingga x4.0.

Tidak hanya itu, Galaxy A20s dilengkapi dengan fitur fast charging atau pengisian daya cepat 15W.

Performa

Okezone sempat menjajal Galaxy A20s dengan aplikasi benchmark AnTuTu. Hasil pengujian AnTuTu menunjukkan skor sebesar 85056.

Okezone juga sempat memainkan game Need for Speed No Limits, menemukan bahwa handset bisa menjalankan permainan balap mobil tersebut dengan cukup baik. Tampilan grafis cukup baik dan permainan bisa berjalan dengan lancar.

Kesimpulan

Galaxy A20s memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni dengan fitur andalan seperti triple camera, fitur keamanan biometrik hingga pengisian daya cepat. Dengan harga sekira Rp2 jutaan, Anda bisa mendapatkan performa ponsel yang tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak lemah.

Galaxy A20s boleh jadi cocok untuk pemula, sebagai versi upgrade dari seri Galaxy A10s. Dari segi spesifikasi, A20s memang di bawah A30s, tetapi unggul dari sisi layar yang besar, yakni 6,5 inci.

Galaxy A20s menawarkan ponsel pintar dengan beberapa fitur andalan, tetapi sayangnya sensor sidik jari masih terletak di belakang. Berbeda dengan sebagian ponsel yang sudah menampilkan sensor sidik jari di bawah layar.

Untungnya, Galaxy A20s sudah didukung USB Type C dan juga memiliki fitur fast charging 15W yang dapat diandalkan. Kendati demikian, dibandingkan saudaranya A30s, A20s masih menggunakan IPS LCD seperti A10s.

Spesifikasi Samsung Galaxy A20s

Layar 6,5 inci

Prosesor Qualcomm SDM450 Snapdragon 450

Kamera belakang 13MP (wide), 8MP (ultrawide), 5MP (depth sensor)

Kamera depan 8MP

GPU Adreno 506

RAM 3GB

Storage 32GB

Baterai 4000 mAh

Android 9