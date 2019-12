JAKARTA - Asus memperkenalkan dua laptop terbaru yaitu ZenBook Pro Duo UX581 dan ZenBook Duo UX481. Keduanya merupakan laptop pertama yang hadir dengan ScreenPad Plus.

Melalui keterangan resmi yang diterima Okezone, ScreenPad Plus merupakan layar interaktif yang dilengkapi dengan fitur khusus untuk menunjang kebutuhan multitasking dan menghadirkan pengalaman penggunaan layar ganda.

Kedua laptop tersebut dirancang khusus untuk para content creator yang sebagian besar membutuhkan layar ganda sebagai ruang kerja ekstra. ScreenPad Plus dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para content creator.

Keduanya juga ditenagai oleh prosesor Intel terkini, yaitu 10th Gen Intel Core Processor untuk ZenBook Duo UX481 dan high performance 9th Gen Intel Processor untuk ZenBook Pro Duo UX581.

“ZenBook Pro Duo UX581 dan ZenBook Duo UX481 merupakan ‘The Laptop of Tomorrow’ yang sesungguhnya,” ujar Jimmy Lin, ASUS Regional Director Southeast Asia.

“Kami mengerti bahwa menghadirkan layar tambahan dapat meningkatkan produktivitas, untuk itulah ASUS menghadirkan ScreenPad Plus yang mampu memenuhi kebutuhan akan dua layar pada sebuah laptop. ZenBook Pro Duo UX581 dan ZenBook Duo UX481 merupakan laptop dambaan para content creator," jelasnya.

Spesifikasi ASUS ZenBook Duo UX481

Layar: 14 inci IPS FHD (1920x1080)

Prosesor: Intel Core i5-10210U Processor 1.6 GHz (6M Cache, up to 4.2 GHz), Intel Core i7-10510U Processor 1.8 GHz (8M Cache, up to 4.9 GHz)

Graphics: Intel UHD Graphics 630, NVIDIA GeForce MX250 with 2GB VRAM

RAM: 8GB DDR4 (Core i5 Variant), 16GB DDR4 (Core i7 variant)

Storage: 512GB M.2 NVMe PCIe SSD, 1TB M.2 NVMe PCIe SSD

Input/Output: 1 x USB 3.1 Type-A (Gen1), 1 x USB 3.1 Type-A (Gen2), 1 x USB 3.1 Type-C (Gen2), 1 x Combo Audio Jack, 1 x HDMI

Spesifikasi ASUS ZenBook Pro Duo UX581

Layar: 15,6 inci (Touch Screen OLED 4K UHD)

Prosesor: Intel Core i7-9750H Processor 2.6 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz), Intel Core i9-9980HK Processor 2.4 GHz (16M Cache, up to 5.0 GHz)

Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2060 with 6GB GDDR6 VRAM, Intel UHD Graphics 630

RAM: 32GB DDR4

Storage: 1TB M.2 NVMe PCIe SSD

Input/Output: 2 x USB 3.1 Type-A (Gen2), 1 x USB 3.1 Type-C (Gen2) with Thunderbolt 3, 1 x Combo Audio Jack, 1 x HDMI