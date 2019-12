JAKARTA - Capcom baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka merilis demo baru untuk Resident Evil 2, yang menawarkan kepada gamer permainan tanpa batas waktu.

Dilansir Gameranx, berjudul R.P.D. demo, pemain akan dapat menjelajahi Racoon Police Department selama yang mereka inginkan.

On the fence, but itching for Resident Evil 2? You can now download the R.P.D. demo and try #RE2 for free. The time limit is gone, so you can explore at your own pace! 👮‍♂️👮‍♂️👮‍♂️ pic.twitter.com/d8wd6PQF0n— Resident Evil (@RE_Games) December 13, 2019