JAKARTA - CES 2020 akan digelar pada tahun depan. Event ini tepatnya akan digelar pada 7 Januari 2020 di Las Vegas, Amerika Serikat. OnePlus akan berpartisipasi pada event pameran teknologi tahunan tersebut.

Dilansir Mspoweruser, OnePlus akan mengadakan acara CES pertamanya tahun depan dan CEO OnePlus Pete Lau mengkonfirmasi bahwa perusahaan akan menunjukkan "sesuatu yang istimewa" di acara tersebut.

We'll show you something special. See you in Las Vegas.😎 https://t.co/22Vb4Gr0Zk— Pete Lau (@PeteLau) December 13, 2019