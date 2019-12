JAKARTA - Google Pixelbook Go resmi dijual baru-baru ini di Amerika Serikat (AS). Perusahaan menyediakan model yang lebih kuat, dengan layar 4K yang dibanderol lebih mahal ketimbang MacBook Pro 13 inci.

Dilansir Techradar, Pixelbook Go dilengkapi prosesor Intel Core i7-8500Y dan layar 4K. Perangkat terbaru ini dijual dengan harga USD1.399 di AS. Selain di AS, perangkat ini juga tersedia di Kanada.

Tampaknya, Google belum menyediakan Pixelbook Go untuk pasar yang lebih luas. Pixelbook Go dirancang untuk menawarkan Chromebook berkualitas yang lebih terjangkau daripada Pixelbook Google sebelumnya

Harga perangkat ini lebih mahal dibandingkan MacBook Pro 13 inci yang dijual dengan harga mulai USD1.299. Harga yang tinggi tersebut boleh jadi dikarenakan Google menyematkan Intel Core i7-8500Y. Ini merupakan versi peningkatan ketimbang versi lainnya dari Go, yang berjalan dengan chip Core i5.