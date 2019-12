Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) menggelar diskusi dan refleksi akhir tahun 2019 bertema “Warganet: Menuju Indonesia Maju”. Acara ini digelar di Hotrl Menteng I, Kawasan Cikini, Jakarta, Pusat Senin (16/12) siang.

Dalam diskusi tersebut, Koordinator Nasional FPMSI Hafyz Marshal mengajak semua pihak pegiat media sosial dan warganet untuk lebih introspeksif dan melakukan hal-hal positif di tahun 2020 dengan ikut berkontribusi serta mengapresiasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional yang mulai dapat dirasakan.

“Pemerintah sudah banyak berbuat melalui positive policy, seperti pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Untuk sumber daya manusia sedang ditingkatkan, agar kita menjadi bangsa yang maju. Untuk itu diharapkan peran warga bangsa khususnya warganet agar ikut menjadi garda depan dalam pembangunan nasional ini dengan terus menebar konten-konten positif yang menumbuhkan optimisme bangsa menuju Indonesia Maju.” kata Hafyz.

Di tempat yang sama, Pengamat Politik dan Dosen Gun Gun Heryanto mengatakan, di tahun 2020 masyarakat dunia maya dan pemerintah harus lebih bersinergi dalam membangun bangsa. Warganet harus berkontribusi aktif dalam memajukan bangsa, seperti contohnya memerangi hoaks dan mengangkat berbagai keunggulan bangsa agar semangat tahun baru menuju Indonesia yang semakin lebih baik tercapai.

“Jangan ikut menyebarkan hoaks, jangan hanya melihat kekurangan pemerintah. Semua perlu dikritisi, namun gunakanlah data yang pasti, dan jangan sebar hoaks serta terus bekerjasama memajukan bangsa dengan cara cara kreatif serta bangun demokrasi dengan damai dan cerdas” katanya.

Sementara itu, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staff Kepresidenan 2015-2019 Eko Sulistyo juga menjelaskan,pendiri bangsa telah menyepakati jika Indonesia berlandaskan kebangsaan yang mengedepankan kerakyatan. Yakni bangsa yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun selama 2019 ini kebangsaan dan kerakyatan ini justru dibenturkan dengan ajaran keagamaan. Sehingga diciptakan situasi yang seolah-olah memisahkan antara kebangsaan dan agama.

“Di 2019 ini ada yang mencoba menghalangi benturan ini (paham radikalisme), tapi ada juga pihak yang menunggangi. Mereka yang menunggangi ini demi kepentingannya, justru membuat situasi makin terpecah,” ujarnya.

Eko juga menambahkan bahwa ekonomi di Indonesian sudah memenuhi asas keadilan, kesejahteraan, damai dan merdeka. Dan saat ini pemerintah tengah berupaya meningkatkan itu semua.

“Now we are on the track, kita menuju kemajuan. Kenyataannya, banyak data yang menunjukkan kemajuan yang berarti. Untuk.semua komponen bangsa khususnya warganet dan kaum milineal harus terus menjaga persatuan dan membangun optimisme bangsa guna ikut berkontribusi membangun Indonesia Maju” cetusnya.

Dalam diskusi ini turut hadir insan media lokal dan nasional, berbagai kalangan pegiat media sosial (vlogger, youtuber, blogger dan content creator), mahasiswa, tokoh masyarakat dan aktivis dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan pemuda.

Selain diskusi, refleksi ini juga telah menorehkan deklarasi akhir tahun 2019 Warganet yang berisi di antaranya:

Pertama, siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945.

Kedua, siap mencegah penyebaran hoax Dan paham radikalisme yang dapat merusak tatanan persatuan bangsa serta menghambat pertumbuhan pembangunan nasional dan akan memproduksi konten narasi-narasi positip yang dapat membangkitkan optimisme bangsa dan semangat membangun negeri menuju Indonesia Maju.

Ketiga, siap bersinergi dan gotong royong dengan insan kalangan warganet, generasi milenial dan masyarakaat lainnya dalam mendukung program pemerintah dengan membangun persatuan dan jiwa nasionalisme serta tetap berpegang pada prinsip idiologi Pancasila, keutuhan NKRI, Kebhinekaan dan konstitusional demi mensukseskan kebijakan dan program pemerintah 5 tahun kedepan.